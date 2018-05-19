Oita Trinita - Renofa Yamaguchi maçı istatistikleri

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Oita Trinita, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Renofa Yamaguchi takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. 30 puanlı Oita Trinita 1. sırada bulunuyor, Renofa Yamaguchi 27 puana sahip ve 2. sırada. Oita Trinita son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Renofa Yamaguchi, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 340 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oita Trinita kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Renofa Yamaguchi sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Oita Trinita önceki hafta Roasso Kumamoto mücadelesinde 2-1 kazandı.

Renofa Yamaguchi ise Ehime FC karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Oita Trinita, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 10 gol yedi.

Renofa Yamaguchi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Renofa Yamaguchi, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.