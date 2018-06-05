Oita Trinita - Renofa Yamaguchi rakamlar

Oita Trinita ve Renofa Yamaguchi, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Japonya İmparatorluk Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Oita Trinita, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Renofa Yamaguchi, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 461 kodlu maçı oynayanlar; Oita Trinita galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Renofa Yamaguchi galibiyet oranı 0.00.

Oita Trinita son haftadaki Roasso Kumamoto müsabasında 2-0 kazandı.

Renofa Yamaguchi, JEF United Chiba karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.