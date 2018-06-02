Oita Trinita - Roasso Kumamoto rakamlar

Oita Trinita ve Roasso Kumamoto, 03 Haziran 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 08:00. Oita Trinita 31 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Roasso Kumamoto 20 puanda ve 16. sırada. Oita Trinita son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Roasso Kumamoto, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 332 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oita Trinita kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Roasso Kumamoto sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler.

Oita Trinita önceki hafta Roasso Kumamoto mücadelesinde 2-1 kazandı.

Roasso Kumamoto ise Oita Trinita maçında 2-1 yenildi.

Oita Trinita, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 12 gol yedi.

Roasso Kumamoto, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Roasso Kumamoto 11 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.