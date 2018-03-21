Premier Lig'den Galatasaray'a mesaj var...

Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna katmak üzere olduğu fakat ardından çıkan problemler nedeniyle transferinin gerçekleşmediği Stefano Okaka'dan o döneme ait bir itiraf geldi.

Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okaka, "Ocak ayında Galatasaray'a transferim olacaktı. Son gün aksilik yaşandı. Şimdi gelecek sezon için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de Watford forması giyen Okaka çıktığı 12 maçta 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.