Televizyon sunucusu ve oyuncu Okan Bayülgen, İstanbul'da "Dada Salon Kabarett"te 16 ve 17 Mayıs'ta sahnelenmesi planlanan "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" ve "Shakespeare'in Bütün Eserleri" oyunlarının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Bayülgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal yas kararına uyarak oyunlarımızı erteliyoruz. Yarın sabah itibarıyla Biletix'i bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul'da "Dada Salon Kabarett" isminde açtığı mekanda farklı ekiplerin performans sergilemesine olanak sağlayan Bayülgen, burada 16 ve 17 Mayıs'ta sahnelenmesi planlanan ancak milli yas nedeniyle ertelenen "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" ve "Shakespeare'in Bütün Eserleri" oyunları için yeni bir tarih belirtmedi.

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İsrail askerlerinin, dün Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 59 kişi şehit olmuştu.

Ayrıca bu akşam, İş Sanat Konser Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanan Scottish Ensemble - Gabriela Montero konseri ulusal yas nedeniyle iptal edilmiştir. Biletler İş Sanat Ana Gişe’den ve tüm Biletix satış noktalarından iade edebilir.