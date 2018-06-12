Okan Bayülgen evinin kapılarını açtı!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Okan Bayülgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla evinin kapılarını takipçilerine açtı. Okan Bayülgen'in evinin fotoğrafları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü