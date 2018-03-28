HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, pijamayı andıran pantolonuyla dikkat çeken ünlü şovmen Okan Bayülgen'in fotoğrafları çekilince yüzü asıldı.



Bayülgen kendisine, bir ödül töreninde kilolu haline gönderme yaptığı için arasının açıldığı Sibel Can’la barışıp barışmadığı sorulduğunda önce “Kim Sibel Hanım?” dedi, ardından da “Haa, yok” diye ekledi.

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