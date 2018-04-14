Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu ve galibiyet serisi 5 maça çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşmadan önceki planlarının çok farklı olduğunu ancak erken yedikleri golün ardından bunları uygulamakta zorlandıklarını söyledi.

Kalelerine gelen ilk 2 topun gol olduğunu kaydeden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıda 3-0'dan sonra oyun koptu. Yine pozisyonlar bulduk ama rakibimize de çok pozisyon verdik. Oyun olarak istediğimiz gibi gitmedi işler. Rakibimiz çok usta oyunculara sahip. Maçın başında yediğimiz 2 gol, maçı erken kaybetmemize yol açtı. Bize destek veren seyircimizden özür diliyoruz."

Okan Buruk, eksiklerinin bulunduğunu, kendileri gibi takımlarda 1-2 eksiğin çok önemli olduğunu belirterek, "Rakibe çok pozisyon verdik. Trabzonspor'dan sonra en kötü maçlarımızdan birini oynadık." diye konuştu.

Ligde şu anda 34 puanda olduklarını ve maç fazlasıyla düşme hattının 6 puan üzerinde olduklarını hatırlatan Buruk, "Bir maç kazanıp, rahatlamak istiyoruz. Malatya maçı var, Galatasaray gelecek, Kayseri'ye gideceğiz, puan kazanabileceğimiz çok maç var. Dikkatli olmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.