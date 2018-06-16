Akhisarspor’a Türkiye Kupası’nı kazandırarak tarih yazan teknik direktör Okan Buruk’la yönetim arasındaki görüşmelerde ipler koptu. Başkan Hüseyin Eryüksel, “Okan Buruk’la şu ana kadar görüştük. Ancak bundan sonra kendisiyle kesinlikle görüşmeyeceğiz” açıklamasını yaparken, zam isteği karşılık bulmayan 44 yaşındaki teknik adamın yönetimin tavrına çok kırıldığı öğrenildi.

YURTDIŞINI DEĞERLENDİRECEK

HT Egeli'de yer alan habere göre, dış dünyaya kapılarını kapan Buruk, UEFA Avrupa Ligi’nde sahne almaya hazırlanırken kulüpsüz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Süper Lig’de neredeyse tüm takımların teknik direktörlerini belirlemesinin ardından alternatifi çok azalan Buruk’un yurtdışı seçeneğini gözden geçireceği ifade edildi. Öte yandan Konyaspor’un Buruk’la ilgilendiği iddia ediliyor.