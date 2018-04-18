Ligde evinde yenilgi yüzü görmeyen, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek liderliği geri alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'in rövanşında Akhisarspor'a Yevhen Seleznyov'un golleriyle 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Maicon kırmızı kart görürken hatalarıyla maça damga vurdu. İlk ve ikinci golde hataları bulunan Maicon'un dışında Galatasaray'da Latovlevici de performansıyla taraftarların tepkisini çekti. Öte yandan Akhisarspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Ahkisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Okan Buruk "2-1'lik skor dezavantajdı ama biz golü bulduğumuz zaman çok daha güvenli ve iyi oynayan bir takımız. Bugün taktiksel olarak iyi oynadık. Rakibin arkasına sarkmak planlarımız arasındaydı ve bu şekilde çok da pozisyon bulduk. Erken gol bize ikinciyi de getirdi. İkinci yarıda çok pozisyona girdik. Bu bizim için çok önemli. Akhisar'da insanlar sokaklara dökülmüş. Ben futbolcuyken finalleri ve kupaları çok yaşadım. Akhisar'da yaşamak ayrı bir mutluluk. Kazanmak her zaman güzel. Finale çıkmanın ayrı bir değeri var. Bunu Akhisar'a ve Akhisar halkına yaşatmak bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.