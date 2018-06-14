Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da Okan Buruk devri kapandı.

Geçen sezon yeşil siyahlı ekibe, Türkiye Kupası'nı kazandıran 44 yaşındaki çalıştırıcı ile daha önce yapılan iki görüşmede de sonuç alınamamıştı. Ege ekibinin yönetimi, Buruk ile son kez masaya oturdu. Geçtiğimiz sezon 2 milyon TL ücret alan Okan Buruk'un bu görüşmede 500 bin Euro yıllık talep ettiği öğrenilirken, Akhisar yönetiminin bu isteğe olumlu bakmaması üzerine anlaşmanın suya düştüğü belirtildi.

Başkan Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklamada, "Okan Buruk ile görüştük. Bundan sonra kendisiyle kesinlikle bir görüşme gerçekleştirmeyeceğiz. Okan Buruk ile ilgili açıklamayı bayramdan sonra yapacağız" diyerek ayrılığın sinyalini verdi.



Teknik direktör konusunda bu gelişme yaşanırken, futbolcular ile yeni sözleşmelere imzalar atıldı. Portekizli yıldız Helder Barbosa'nın sözleşmesi 2 yıl, Onur Ayık ile Aykut Çeviker'in kontratları ise üçer yıl uzatıldı. Altyapıdan yetişen genç oyuncu Hasan Ali Adıgüzel ile de 4 yıl sözleşme imzalandı.



Geçen sezon devre arasında yeşil siyahlı ekibe gelen Olcan Adın ise kulüple yollarını ayırdı. Sözleşmesini yenilemeyen deneyimli futolcunun, Süper Lig ekipleriyle görüşme halinde olduğu bildirildi.