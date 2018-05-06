Buruk, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını düşündüklerini ancak yaptıkları iki hatayla kalelerinde 2 gol gördüklerini söyledi. Galatasaray gibi bir rakip karşısında 2-0 geriden oyun oynamanın çok zor olduğunu kaydeden Buruk, şöyle konuştu:

"Skoru 2-1'e getirdik, kaçırdığımız penaltı vardı, özellikle son bölümde rakibe pozisyon verdik, biz de riskler aldık, onun yanında yorgunluklar yavaş yavaş başlamıştı. İkinci yarıya baktığımızda en azından beraberliği hak eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İstediğimiz gibi bitmedi, oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, çok emek verdiler maçın başından sonuna kadar. Maçın son saniyesine kadar oyunu bırakmadılar. Galatasaray'ı da bu galibiyetten dolayı kutluyorum. Perşembe günü oynayacağımız kupa maçı var, tekrar kafamızı kaldırıp kupa finaline odaklanacağız."

Buruk, Türkiye Kupası'nı kazanıp, ligde daha iyi bir yerde bitirmek istediklerini, önlerindeki iki haftanın kendileri için stresli olacağını söyledi.

Fiziksel olarak hazır olan oyuncularla sahada olduklarını aktaran Buruk, as kadrolarıyla mücadele ettiklerini, en hazır oyuncuları oynatmaya çalıştıklarını söyledi.

Buruk, Türkiye Kupası'nın gününün değişmesinin TFF kararı olduğunu belirterek, "Bizim için de iyi oldu, 4 günlük dinlenme olacak." dedi.

Miguel Lopes ile Galatasaray yedek kulübesi arasında yaşanan gerginliğin hatırlatılması üzerine Buruk, olayı görmediğini kimin haklı olduğunu bilmediğini ancak oyuncuların kulübelerle çok fazla karşı karşıya gelmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.