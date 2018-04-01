Başakşehir'e karşı skoru koruyamayıp mağlup olan Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, ''İlk 45 dakikada kazanmayı hak ettik. Devreyi 2-0'la kapatabilirdik. 2. devrede de pozisyon bulacağımızı düşünüyorduk ama çok erken gol yedik. Bu durum moral bozukluğu oluşturdu. Bir bölümde de çok fazla geriye yaslandık. Daha iyi çıkışlar yapmamız gerekiyordu. 2. golde büyük ihtimalle top bayağı dışarıdaydı. Oyuncularımız çok itiraz etti zaten. Daha sonra kırmızı kart geldi. Pozisyonda hakemin davranışı çok yanlıştı. 4-5 saniye bekleyip faul çaldı, oyuncu da o yüzden tepki verdi. Yüzde 80-90'ı futbol oynamamış insanlardan oluşan bir hakem topluluğu var. Oyuncu psikolojisinden anlamıyorlar. Burada faulü geç çalan zaten hakem.'' ifadelerini kullandı.

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