Hakem tarafından tribüne gönderilen Okan Buruk, maçın ardından Igor Tudor hakkında sert ifadeler kullandı.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Okan Buruk'un yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle;

''Ben bir insan olsam, insan olmak çok önemlidir.. İnsanları insan yerine koymak çok önemlidir. Ben bugünkü adaletsizlikten dolayı çok üzgünüm. Igor Tudor maç boyu bana konuştu. Bu kadar vasıfsız bir adam Galatasaray'da çalışıyorsa.. 2. sınıf bir teknik adam! Kırmızı kartı görmeseydik bugün maçı kazanırdık. Hakem maçın sonucunu etkiledi, bizim emeklerimizi aldı. Ümit Hoca 3 hafta sonra yine maç yönetecek!''

Okan Buruk

Akhisarspor