Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, bir muhabirin “Geçtiğimiz günlerde sizi Cihangir’de bir kadın ile birlikte gördük, sevgiliniz miydi?” sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Okan Çabalar, “Öyle bir şey yok. Ben Cihangir’e gitmiyorum" cevabını verdi.

En son oynadığı 'Sen Kiminle Dans Ediyosun?' filminin afişinde ismi olmadığı için kriz çıkardığı haberlerine de açıklık getiren oyuncu, "Ben BKM’nin oyuncusuyum. Bir isim için böyle bir şey olabilir mi? O afiş bizim gerçek afişimiz değildi. Zaten sonradan düzeltildi" şeklinde konuştu.