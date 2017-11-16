Okan Çabalar’ın çabaları boşa gitmedi

HT Magazin’de yer alan habere göre, hayatından kesitlerin yer aldığı hikayeleri esprili bir dille seyirciyle paylaşan oyuncu, Michael Jackson dansıyla büyük alkış aldı.

Demet Özdemir, Nilay Deniz gibi isimlerin izlediği gösteri öncesi duygularını paylaşan Çabalar, “Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır stand-up şov yapmak aklımdaydı” diye konuştu.

okan çabalar