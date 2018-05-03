İnşaat, turizmde, eğitim, sağlık ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Okan Grubu, otel zinciri Hilton işbirliğiyle ABD’de karma proje inşa edecek.

Grup, Miami’de 300 milyon dolar yatırımla inşa edilecek Okan Tower Miami projesinde Türk yatırımcıları condohotel konseptiyle tanıştıracak. Condo-hotel modeli, yatırımcılara, mülklerini ikamet etmedikleri zaman otel tarafından işletilerek gelir kazanma imkânı sunuyor.

OTELİ DE İŞLETECEK

70 katlı projede Hilton Otel de yer alacak. Ayrıca Hilton, Okan Tower Miami’nin 236 odadan oluşan condo-hotel’ini de işletecek. Okan Tower Miami’de 153 rezidans olmak üzere toplam 389 ünite yer alacak. Projenin 4 katı da ofislerden oluşacak. Okan Holding’den yapılan açıklamaya göre proje ABD’de bir Türk firmasının hayata geçireceği en büyük inşaat projesi olacak.

ÜÇTE BİRİ TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK

Okan Tower Miami projesi, Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan’ın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Okan, projenin inşaatının eylül ayında başlayacağını ve 4 yılda tamamlanacağını söyledi. Okan, bugün satışa çıkan karma projenin üçte birinin Türkiye’de satılacağını kaydetti. Proje 11 Mayıs’ta Miami’de de tanıtılacak.

70 katlı Okan Tower Miami’de stüdyo dairelerden penthouse dairelere kadar 45 ile 250 metrekare arasında değişen, her katından ve her dairesinden okyanus ve şehir manzarasına sahip, balkonlu ve teraslı daire tipleri yer alıyor.