HT Egeli'de yer alan habere göre, Akhisarspor yönetimi ile teknik direktör Okan Buruk arasındaki son toplantıda da anlaşma sağlanamadı.

SIKINTILI DÖNEM

Gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek Süper Lig ekibi Akhisarspor’da teknik direktör Okan Buruk sancısı sürüyor. Haftalardır yönetimle görüşen ve bir sonuç alamayan Okan Buruk’la başkan Hüseyin Eryüksel’in son toplantısında da taraflar uzlaşamadı. Yeni sözleşmede teknik adamın zam isteğine sıcak bakmayan yönetimin, Okan Buruk’a hafta ortasına kadar süre verdiği bildirildi.

İKİ İSİM AYRILDI

Akhisarspor’la Türkiye Kupası’nı kazanarak tarihi bir başarı elde eden Okan Buruk’un belirsizliği camiada endişelere yol açtı. Sözleşmeleri sona eren Muğdat Çelik ve Soner aydoğdu gibi iki yıldızını kaybeden yeşil-siyahlıların bir an önce teknik adam sorununu çözüp, kadro planlamasını yapacağı kaydedildi. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yönetimine geç kalmamaları için istekte bulundu.

Hamzaoğlu iddiası

Akhisarspor yönetiminin, Okan Buruk’la anlaşılamaması ihtimaline karşı eski çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu’nu gündemine aldığı belirtildi. 2010-2014 yıllara arasında 3 buçuk sezon Akigo’yu çalıştıran Hamzaoğlu’nun da dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Yönetimin, Buruk konusu netleştikten sonra Hamzaoğlu ile resmi görüşmeyi başlatacağı ifade edildi.