Son yıllarda sağlık alanında yatırımlarını hızlandıran ve 150 milyon dolarlık yatırım yapan Okan Üniversitesi, Mecidiyeköy’ün ardından şimdi de Tuzla’da 140 üniteye sahip Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ni açtı.

Okan Üniversitesi, Mecidiyeköy’deki diş hastanesinin akabinde, Tuzla’da 140 üniteye sahip Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ni açtı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, hasta kabulune başlayan hastane ile ilgili bilgiler verdi.

Bekir Okan, "Hastanemiz Türkiye'nin en büyük ve modern hastanesi. İnşaatında da cihazlarında da son teknoloji kullanıldı. Okan artık sağlık alanında ciddi bir marka olmaya başladı. Daha önce açtığımız 250 yataklı araştırma ve uygulama hastanesi, Mecidiyeköy'de de bir hastane var. Sağlık alanında ciddi yatırım ve ciddi bir kadro var. Tıp fakültesine yurtdışı da dahil her yıl 200 öğrenci alıyoruz. Sağlık Meslek Yüksekokulu mezunlarımızın çoğunu öncelikle kendi hastanelerimizde istihdam ediyoruz" dedi.

DİŞ HASTANESİNDE SGK'DAN FAYDALANILABİLECEK

Okan, hem Tuzla'daki diş hastanesinin hem de diğer hastanelerin SGK ve sigorta şirketleriyle anlaşması olduğunu kaydederek, sözlerine şöyle devam etti: "Hedefimiz gelirlerimizin yüzde 20'sinin yurtdışından olması. O yönde çalışıyoruz."

25 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

25 milyon dolarlık yatırım yapılan hastane bünyesinde, 2 adet genel anestezi ameliyathanesi, cerrahi ve periodontoloji anabilim dallarına ait level 1 lokal anestezi ameliyathaneleri, dental lazer ünitesi, CAD-CAM ünitesi, endodontik mikroskop ünitesi, son teknoloji radyoloji görüntüleme cihazları, dental volumetrik tomografi ve RVG sistemleri, ortodonti ve protez laboratuvarları, Ar-Ge laboratuvarı, dünya standartlarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon alt yapısı bulunuyor.

ENGELLİ HASTALAR GENEL ANESTEZİ ALTINDA TEDAVİ EDİLİYOR

Diş hastanesinde engelli hastalar için de özel uygulamalar söz konusu. Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Işıl Küçükay, engelli hastaları ikiye ayırıyoruz; çocuklar ve erişkin hastalar. Örneğin otizm, Down sendromu hastaları... Bu kişileri genel anestezi altında tedavi ediyoruz. Bu hastalar ağzını açmıyor, soru sorduğunuzda cevap veremiyor, temizliklerini kendileri yapamıyor, derdini anlatamıyor. Onun için anne, baba veya bakıcıyı da bilgilendirmek zorundayız ki bakımı sonra onlar devralıyor" dedi.

Prof. Dr. Küçükay, "Mecidiyeköy'de, Down Sendromu Derneği ile çalıştık. Orda maddi gücü bulunmayan kişileri dernek bize getiriyordu. Eğitim vakası olarak o hastaları biz üstlendik sosyal sorumluluk bağlamında ve mümkün olduğunca yardım etmeye çalıştık. Burda da engelli dernekleriyle çalışmalara devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.