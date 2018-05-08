Trabzonsporlu oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, "Bizim dışımızda gelişen görüşmelerin içeriği, kişileri gerçek dışıdır" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Batur Altıparmak, "15 yaşından bugüne kadar temsilcisi olduğum Okay Yokuşlu'nun kariyer planlamasını ailesi ile birlikte fikir alışverişi dahilinde yapmaktayız. Okay'ın bugün gelmiş olduğu konum, doğru seçimlerimizin sonucudur. Bizim dışımızda gelişen görüşmelerin içeriği, kişileri gerçek dışıdır. İtibar etmeyiniz" ifadesini kullandı.