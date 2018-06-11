Habertürk Spor'un haberine göre; Trabzonspor yönetimi sözleşmesi gereği Okay Yokuşlu’yu elinde tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Muharrem Usta döneminde sözleşmesine “Yurt dışından 6.5 milyon Euro teklif gelirse serbest kalır” maddesi konan Yokuşlu’dan yurt dışından gelen teklifleri kabul etmemesi rica edildi. Trabzon yönetimi, kontratındaki madde 15 Haziran’da sona erecek olan Okay’ı daha yüksek bir ücretle satmayı planlıyor.

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