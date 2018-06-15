Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekip ile güzel üç sezon geçirdiğini söyledi.

Trabzon'dan güzel anılar ve tecrübeler ile ayrıldığını anlatan Okay Yokuşlu, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon halkının sevgisini, çok uzun yıllardır kendime koyduğum hedefleri kalbimde taşıyarak, hedeflerim doğrultusunda size veda etmek durumundayım. Sizler hep aklımda ve kalbimde olacaksınız. Böylesine güzel ilişkiler kurduğum güzel insanlarla dostluklarımızın baki kalacağından eminim."

Okay, kendisini Trabzonlu gibi benimseyip kucaklayan ve destekleyen Trabzon halkına ve taraftarına minnettar olduğunu belirterek, ayrıca şu görüşleri paylaştı:

"Sizler nerede olursam olayım benim kalbimin en özel yerinde olacaksınız. Ulaştığım her başarıda, yaşadığım her hüznümde, gelen her topta benimle o heyecanı yaşayacak olan insanların olduğunu bilmek benim için hem gurur hem de mutluluk kaynağıdır. Sizler Trabzonspor'u gönülden seven, başarıda ve başarısızlıkta koşulsuz destekleyen, yeri geldiğinde kendi önceliklerini unutup takıma destek olmak için kendini ortaya koyan muhteşem taraftarlarsınız. Geçtiğimiz üç sezonda bu denli bir sevgiye layık görülmüş olmaktan dolayı kendimi çok şanslı ve özel hissediyorum. Benim için Trabzonspor camiası, halkı ve büyük Trabzonspor taraftarı her zaman çok özel yerde olacaktır."

Kayserispor'dan Trabzonspor'a 2015 yılında transfer olan Okay Yokuşlu, bordo-mavili ekipte 106 maçta 10 gol kaydetti.