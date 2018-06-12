İZMİR’DE YETİŞTİ

Transfer piyasasının en konuşulan isimlerinden biri olan Okay Yokuşlu’nun La Liga’nın Celta Vigo ekibi ile anlaştığı yönünde çıkan haberler, Altay’ı da heyecanlandırdı. Okay’ın sözleşmesinde, “7.5 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi yer aldığı öğrenilirken Altay da bu bonservisten pay alacak.

SIKINTILARI VAR

Altay, transfer gerçekleşirse 7.5 milyon Euro’dan yüzde 1.5 pay alarak kasasına 112 bin 500 Euro koyacak. Mali sıkıntılar nedeniyle transferde sessiz kalan İzmir ekibi böylece yaklaşık 600 bin TL kazanmış olacak. Altay’da henüz 16 yaşında 1. Lig’de ilk profesyonel maçına çıkan Okay, 17 yaşında 2 milyon 300 bin TL bonservis ücretiyle Kayserispor’a gitmişti.

"Altay’da yetişen Okay, Trabzonspor ve A Milli Takım’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti."