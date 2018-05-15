Okçular, altın dolu küpü kırmak için yarıştı

Kâğıthane Belediyesi’nin bu yıl 23’üncüsünü gerçekleştirdiği Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında geleneksel ata sporunu yaşatmak için organize edilen Okçuluk Müsabakaları, Hasbahçe’de geniş bir katılımla yapıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 50’den fazla okçunun katıldığı yarışmada sporcular modern ve geleneksel olmak üzere 2 farklı yay çeşidiyle hünerlerini sergiledi.

Birbirleriyle kıyasıya mücadele veren okçuların geleneksel kıyafetleriyle katılması renkli görüntüler oluşturdu.

Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, yarışmaya katılarak okçuların marifetlerini izledi. Okçular marifetlerini göstererek 10 çeyrek altın bulunan küpü kırmaya çalıştı. Yarışmada Dr. Murat Özveri küpü kırarak altınların sahibi oldu.

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