“Okinawa Soba” takma adıyla tanınan fotoğrafçı Rob Oechsle, Japonya’nın Okinawa Adası’nda bulunan sıra dışı tuvaletleri fotoğrafladı.

Gazete Habertürk'teki habere göre; 1.3 milyon kişinin yaşadığı adada 43 yıl geçiren fotoğrafçının çektiği kareler arasında, ağzını açmış bekleyen bir balık, kısa bodur bir kalem, bir parçası kesilmiş bir portakal gibi tasarımların yanında tanımlaması güç şekillerde pek çok tuvalet var.





İşte dünyanın en ilginç tuvaletleri





































































İşte dünyanın en ilginç tuvaletleri





Otel penceresinde şok eden görüntü









































































Otel penceresinde şok eden görüntü

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