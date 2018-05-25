Akşam yemeği saatlerinde Oklahoma City'deki bir restoran yakınlarında yürüyen silahlı kişinin ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı. Aile üyelerinden biri, kızı ve 12 yaşındaki kız torununun kızın doğum günü için yenilecek akşam yemeği için restorana girerken vurulduklarını söyledi.

Polis yetkilisi, bunun bir terör saldırısı olduğunu düşünmeleri için sebep olmadığını, sıradan bir saldırı gibi göründüğünü söyledi.

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