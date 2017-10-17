Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahipsiz çanta alarmı

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Onkoloji bölümündeki tuvalette bulunan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Onkoloji bölümü boşaltıldı. DHA'nın haberine göre, olay yerine bomba uzmanı ekipler çağrıldı.

Binaya giren bomba imha ekipleri, sahipsiz çantayı fünye ile patlattı.

Çantanın bir hasta tarafından unutulduğu belirlendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından hastaların içeriye alınacağı kaydedildi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi