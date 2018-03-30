Okmeydanı'ndaki Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin inşaatında meydana gelen kazada 3 işçi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, spor kompleksinde çalışan işçilerin yüksekten düştüğü belirtilirken olay yerine gelen ambulanslar yaralı işçilere müdahale etti.

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