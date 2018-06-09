Sağlık Bakanlığı’nın Okmeydanı’nda yapacağı 100 yataklı Beyoğlu Göz Hastalıkları Hastanesi için geri sayım sürüyor. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 5 Nisan 2018 tarihinde yaptığı “İstanbul Beyoğlu 100 Yataklı Göz Hastalıkları Hastanesi Yapım İşi” ihalesinin sonucu, üzerinden 2 ay geçmesine karşın halen açıklanmadı.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre “Teklif değerlendirme tamamlanmış” konumunda gözüken ihalenin sonuçlanması durumunda, ihaleyi alan ile sözleşmenin imzalanması, yer teslimi yapılarak 10 gün içinde yapım çalışmasının başlaması gerekiyor. İhale şartnamesine göre, söz konusu hastane inşaatının 700 günde tamamlanması gerekiyor.

Yeni hastane, Avrupa yakasının en önemli sağlık komplekslerinden biri olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin inşaatı devam eden yeni binasının hemen karşısında yer alacak.

Sağılık Bakanlığı, 2’si bodrum olmak üzere 9 katlı olacak Beyoğlu Göz Hastalıkları Hastanesi’nin yapım projelerini 2016 yılında hazırlatmıştı. Hastanenin projeleri, ofisi Ankara’da bulunan Mimar Musab Kesgin tarafından çizilmişti. Hastanenin yapılacağı arazinin büyüklüğü 7 bin 775 metrekare olmasına karşın, hastane inşaatının tabanı yaklaşık 3 bin metrekare üzerine oturacak. Hastanenin ihale şartnamesinde, hasta odaları için otel ayarında sayılabilecek kriterler “Hasta bakım birimleri” başlığı altında yer alıyor. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma ile Diş hastanelerinin yanına gelecek Beyoğlu Göz Hastalıkları Hastanesi ile Okmeydanı sağlık adasına dönüşecek.

9 katlı olacak Beyoğlu Göz Hastalıkları Hastanesi’nin yapım projeleri, 2016 yılında mimar Musab Kesgin tarafından çizilmişti. Projede bir değişiklik olmazsa hastane tamamlandığında bu şekilde olacak.

ODALAR OTEL KONFORUNDA OLACAK

Okmeydanı’nda yapılacak yeni hastanenin inşaat ihalesinde hasta odaları için kriterler ‘Hasta bakım birimleri’ başlığı altında sıralandı. Buna göre hastanenin odalarında hastalar için ayrı ayrı soyunma odaları, sabit çalışma masası, küçük boy buzdolabı, hastanın yatağından seyredebileceği TV, duş perdeli banyo gibi otel konforunda düzenlemeler yapılacak.

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