1986 yılında Ukrayna’daki Çernobil nükleer santralinde yaşanan patlama, birçok insanın hayatını karartmıştı. Yıllarca bölgeye yayılan radyasyondan henüz doğmadan etkilenenlerden biri de Oksana Masters oldu. Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre kazadan üç yıl sonra ayaklarında altışar parmaklı, elleri perdeli, baş parmaksız ve bir bacağı diğerinden 15 santimetre kısa doğdu. Yetmezmiş gibi ailesi tarafından terk edilince hayatının ilk 7 yılını Ukrayna’daki bir yetimhanede kötü şartlarda geçirdi.
BİR ANDA HAYATI DEĞİŞTİ
8 yaşındayken, hiç evlenmemiş Amerikalı bir kadın olan Gay Masters’ın onu evlat edinmesiyle bir anda hayatı değişiverdi. ABD’de birkaç kez ameliyat olan Oksana’nın iki bacağı da ampute edildi. Bacaklarını güçlendirmek için 13 yaşında kürek çekmeye başlayan Oksana, birkaç yıl içinde başarılı bir sporcu oldu. 2012 Londra Paralimpik Yaz Oyunları’nda, Afganistan gazisi bir deniz piyadesiyle karışık çiftede bronz madalya kazandı. Ne var ki sırt ağrıları yüzüden küreğe devam edemedi. Oksana bu kez kayak yapmaya başladı. İki yıl sonra, bu kez 2014 Soçi Paralimpik Kış Oyunları’nda kayak krosta bir gümüş, bir bronz madalyayı boynuna taktı.
KORE’DE ZİRVEYE ÇIKTI
Oksana, hayalini kurduğu paralimpik şampiyonluğuna ise 2018 Pyeongchang’da ulaştı. Paralimpik Oyunları’nda 1.1 km kayak kros sprintte altın madalyanın sahibi olan ABD’li kayakçı, böylece 20 yıl önce felaket mağduru bir yetim olarak başladığı bu zorlu yolculukta, adeta imkansızı başararak dünyanın ayakta alkışladığı bir sporcu oldu.
MODELLİK YAPTI!
Hem yaz, hem kış paralimpik oyunlarında madalya kazanarak dünya spor tarihine geçen Oksana Masters, birçok kez ödüllendirildi. İki kez yılın engelli sporcusu seçilen 28 yaşındaki sporcu, birçok dergiye de kapak oldu. Sports Illustrated tarafından dünyanın en çarpıcı 11 paralimpik sporcusu arasında gösterilen Oksana, ESPN dergisine de poz verdi.
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