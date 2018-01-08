Okyanuslar ve denizlerde oksijenin balıkların yaşamasına imkân tanımayacak ölçüde düştüğü noktaların sayısı ve kapladığı alanın 1950’den beri 4 kat arttığı belirlendi.

Gazete HabertürK'te yer alan habere göre araştırmanın lideri Denise Breitburg’a kaleme aldığı makaleye göre, okyanuslar son 50 yılda toplam oksijen konsantrasyonunun yüzde 2’sini kaybetti. Bu da 77 milyar ton oksijen anlamına geliyor.

Oksijenin yok olması, beraberinde canlı ölümlerini ve ölü bölgeleri getiriyor. Kıyıya yakın olan düşük oksijenli su, genellikle yosunların ve zararlı alglerin çoğalmasına olanak tanırken, içerisinde yaşayan canlılarınsa ölmesine neden oluyor.

Bu durum, balıkçılıkla geçinen çoğunluğu yoksul ülkelerde yaşayan 350 milyon insanı olumsuz etkiliyor.

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