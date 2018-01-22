Tayland’da annesiz kalan 1 haftalık gölgeli yaprak maymununa “Vahşi Yaşam Arkadaşları Kurumu” (WFFT) annesinin yokluğunu hissettirmedi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, annesi av köpekleri tarafından parçalanan yavru maymuna hayvan kurtarıcıları, oyuncak bir ayı verdi.

Şimdi o oyuncakla teselli bulan hayvanın mutluluğu ise görülmeye değer.

Her an oyuncak olduğunun farkında olmadığı “annesine” sarılan yavru maymun, ana kucağı tesellisini bulmuş oldu.

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