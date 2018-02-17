Yavru keçi için hayat şimdi başlıyor

Yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesi, türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi gibi maksatlarla oluşturulan Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları belgesel tadında görüntülere ev sahipliği yapıyor.

İHA'nın haberine göre bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Niğde-Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında denetim yapan DKMP ekipleri tarafından sarp bir kayalıkta ve tek başına olan yavru yaban keçisi görüldü ve takibe alındı. Ekiplerin uzun süreli takibi sonucu oğlağın annesinin öldüğü ve bu sebeple tabiatta tek başına kaldığı neticesine ulaşıldı.

Yapılan izleme neticesinde yaklaşık 8 aylık olduğu düşünülen yavrunun sütten kesildiği fakat annesiyle tabiata uyum çalışmaları için yaklaşık 4 ay gibi bir süreye daha ihtiyaç duyduğu anlaşıldı. Çünkü yavru yaban keçilerinin emzirilme süresi 6 ay ve annesiyle tabiatı keşif süresi ise 1 yıl olarak biliniyor.

TEK BAŞINA KALAN YAVRUNUN YIRTICILARLA MÜCADELE ETMESİ GEREKECEK

Hayatının geride kalan günlerini annesinin ona şimdiye kadar öğrettikleriyle tek başına sürdürmek zorunda olan öksüz oğlağın tabiatta tilki, kartal, kurt gibi yırtıcılarla da mücadele etmesi gerekecek. Yön bulmada henüz yeteri kadar hassas olmadığı tespit edilen yavrunun çevikliği, beslenmesi ve kayalara tırmanışındaki becerisi ise oldukça umut verici görülüyor.

EKİPLER YEM DESTEĞİ SAĞLIYOR

Çevikliği ve beslenme becerisi sebebiyle yaşam mücadelesini kazanacağı umulan yavru yaban keçisine bu mücadelede yardımcı olmak maksadıyla DKMP ekipleri de kış boyunca bölgede gerekli yemleme desteğini sağlayacak.

YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI SÜREKLİ DENETLENİYOR

Yaban hayatını desteklemek ve sahip olunan biyoçeşitliliğin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak maksadıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise "İlan ettiğimiz yaban hayatı geliştirme sahalarında yaban hayvanlarının rahatça yaşaması için gereken tedbirleri alıyoruz. Ekiplerimiz buralarda sürekli denetim yapıyor. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta ise hemen müdahale ediliyor" dedi.

YEM DESTEKLERİYLE İNSAN-YABAN HAYATI ÇATIŞMASI ÖNLENİYOR

Kışların çetin geçtiği bölgelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem desteği verdiklerini de belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Bu destekler ile yaban hayvanlarının kışları kayıpsız atlatmasını ve yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine gelmeleri dolayasıyla oluşabilecek insan yaban hayatı çatışmasını önlemeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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