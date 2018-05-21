Aralarında Suçumuz İnsan Olmak, Garipler Sokağı, Batık Bir Gemi, Düş Ekmeği, Bir İnsan Ormandır gibi roman; Ey Gece Kapını Üstüme Kapat, Tarzan Öldü gibi öykü ve Şair Dostlarım gibi anı kitaplarının olduğu Oktay Akbal eserleri yakında Doğan Kitap tarafından yayımlanacak. Editörlüğünü Sevengül Sönmez’in üstleneceği Oktay Akbal kitapları, sonbahardan itibaren okurlarla buluşacak.
Oktay Akbal, eserlerinde güncel hayatın yanı sıra insan psikolojisini ele alır. Kendi yaşam deneyimlerinden, çocukluk anılarından yola çıkan, küçük kent insanını da göz ardı etmeyen duygulu öyküler yazmıştır. Bunlar toplumsal olaylarla ilgili gözlemlere değil, anılara ya da düşlere dayalı, içe dönük hikâyelerdir. Akbal hikâyeleri, Behçet Necatigil'in deyişiyle "Konulu hikâyeler değil de, belli konular çevresinde oluşan anılar toplamıdır". Yazın çevrelerinde geniş ve olumlu yankı yapan Önce Ekmekler Bozuldu adlı ilk öykü kitabı 1946'da yayımlanmış, bu kitabı1949'da Aşksız İnsanlar izlemiştir.
Romanlarında da “an”lara odaklanan Oktay Akbal, “Yaşamı Yeniden Kurmak” başlıklı yazısında romanla ilgili düşüncelerini şöyle anlatır: “Bir romanı ‘yaşanmış’ gibi etkileyici yapan, okurları da o ‘yaşanmış’ serüvenin içinde yaşatan, yalnızca yazarın anlatım ustalığıdır.”
Fıkra türündeki gazete yazılarıyla da kimi edebiyat sorunlarına ve olaylarına eğilen Oktay Akbal genç kuşaklara edebiyat sevgisini aktarmaya çalışmıştır.
Garipler Sokağı ve Bizans Definesi adlı kitapları Rusçaya; Dondurmalı Sinema Sırpçaya çevrildi. Suçumuz İnsan Olmak adlı kitabı Erdoğan Tokatlı yönetiminde 1986 yılında filme çekildi.
Oktay Akbal
20 Nisan 1923’te İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini çeşitli Fransız okullarında ve İstiklal Lisesi'nde tamamladı. Bir süre; İstanbul Hukuk ve Edebiyat fakültelerine devam etti. Yüksek öğretimini yarıda bıraktı. Edebiyat ve gazetecilik dünyasına Servet-i Fünûn dergisinde sekreterlik yaparak adım attı. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda, çalışmıştı. Yaşamını, gazetecilik yaparak kazandı. 1939-1940 yıllarında Yeni Sabah ve İkdam gazetelerinde çevirileri ve öyküleri yayımlandı. Vakit gazetesinde eleştiriler ve tanıtma yazıları yazdı. Büyük Doğu dergisinde her hafta "Dünya Fikir Sanat Hareketleri" sütununu yazdı. 1951-1956 arasında, Vatan gazetesinde; düzeltmen, sekreter ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. 1956’da köşe yazarlığına, başladı. 1969’dan 1991’e kadar Cumhuriyet gazetesinde çalıştı.
Öykü yazmaya ilkokul yıllarında başladı. Çeşitli çocuk dergilerinde öyküleri yayımlandı. 1939'da henüz lise öğrencisiyken yazdığı bir öykünün İkdam gazetesinde yayımlanmasıyla edebiyat dünyasına girdi. İkdam ve Yeni Sabah gazetelerinde hemen her gün bir öyküsü; Bin Bir Roman, Çocuk Haftası, Yıldız gibi gazete ve dergilerde yazıları, öyküleri ve çevirileri yayımlandı. Akbal'ın asıl anlamda öyküye yönelmesi Sait Faik'in Semaver adlı kitabını okumasından sonra başlamıştır.
Akbal, 28 Ağustos 2015’te aramızdan ayrılmıştır.
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