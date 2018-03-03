Cadde'nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde 'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu'nun etkinliğinde Afrin ziyaretine giden Oktay Kaynarca, "Mehmetçik'le yan yana olmak istedim. Oradaki askerimizin morali çok yüksek. Bugün görev verseler hemen oraya giderim" dedi.



Teknesinde kaçak su kullandığı gerekçesiyle 4 bin TL para cezası alan oyuncu, "At iziyle it izini birbirine karıştırmamak lazım. Bu haber Afrin ziyaretinin hemen arkasından yapıldı. Haberi yapan arkadaşlar ne yaptıklarına dikkat etsin" diyerek, haberin zamanlamasına dikkati çekti.

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