Cadde'nin haberine göre, arkadaşları ile sohbet eden Oktay Kaynarca, bir anda masadan kalktı ve yoldan geçen bir ailenin çocuğunu sevmeye başladı. Uzun süre çocuğu kucağından düşürmeyen ve öpücüklere boğan oyuncu, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Kendisini gören hayranlarının fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Kaynarca, uzun süre yerine oturamadı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de selam veren başarılı oyuncu, masasına geri dönerek sohbetine kaldığı yerden devam etti.