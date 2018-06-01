Otopark yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kuruluşlara ait tesislerin bahçeleri otopark olarak kullanılabilecek. Bu amaçla okul ve diğer bakanlık tesislerinin bahçelerinde yerüstündeki ve yeraltındaki uygun alanlar otopark olarak düzenlenebilecek.

HER DAİREYE 1 OTOPARK ERTELENDİ

Gazete Habertürk'ün haberine göre bakanlığa bağlı eğitim tesislerinde zemin altında kalan kısımlar, gerekli koşullara uyulması şartıyla otopark yapılabilecek. Otopark yapımı sürecinde eğitimin aksamaması ve doğal çevrenin zarar görmemesi için önlemler alınacak. Her 3 daireye bir otopark olan zorunluluğun her daireye bir otopark olarak değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin 1 Haziran 2018 olan yürürlük tarihi 1 Ocak 2019’a ertelendi.