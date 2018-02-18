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Turgay Kıraç ise birçok sektör için üretim yaptıklarını belirterek, "Bunların başında otomotiv sektörü var. Araçların emniyet kemerlerini biz üretiriz. Ayrıca sağlık sektörüne çalışıyoruz. Yine en önemlisi giyim sektörü için ürünler üretiyoruz" dedi.