Asayiş Daire Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde okul önleri ve çevresinde düzenlenen uyuşturucu uygulamalarında 208 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Denetimlerde 8 bin 464 servis aracı da kontrol edildi. 301 servis aracına çeşitli cezalar yazıldı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş daire Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde okullar, çocuk parkları ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlar ile uyuşturucu kullanan, satan ve aranan şüphelilere yönelik dün eş zamanlı "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim" uygulaması yapıldı. Uygulamada asayiş, narkotik, çocuk, terörle mücadele, trafik, kaçakçılık suçlarıyla mücadele, özel harekat ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 4 bin 795 ekipte görevli 15 bin 611 personel görev yaptı. İlk ve ortaokullar, lise ile üniversite kampüsleri çevrelerinde 109 bin 30 kişi kontrol edildi. Kontrollerde, uyuşturucu satıcıları, FETÖ üyesi, hırsızlık ve cinsel istismar şüphelilerinin de aralarında bulunduğu 208 kişi yakalandı.
SERVİS ARAÇLARINA CEZA YAĞDI
Ayrıca okul servis araçları ile şoförlerine yönelik de "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"nde belirtilen hususlar çerçevesinde kontrol yapıldı. 8 bin 464 okul servis aracı denetimden geçti. 301 servis aracına cezai işlemler yapıldı.
EN BÜYÜK KATILIM
Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik bugüne kadar en yüksek sayıda personel katılımıyla gerçekleştirildiği belirtilen uygulamada, 10 ruhsatsız silah, 6 kuru sıkı tabanca, 6 gram eroin, 112 gram esrar, 657 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin 266 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.