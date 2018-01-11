Asayiş Daire Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde okul önleri ve çevresinde düzenlenen uyuşturucu uygulamalarında 208 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Denetimlerde 8 bin 464 servis aracı da kontrol edildi. 301 servis aracına çeşitli cezalar yazıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş daire Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde okullar, çocuk parkları ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlar ile uyuşturucu kullanan, satan ve aranan şüphelilere yönelik dün eş zamanlı "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim" uygulaması yapıldı. Uygulamada asayiş, narkotik, çocuk, terörle mücadele, trafik, kaçakçılık suçlarıyla mücadele, özel harekat ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 4 bin 795 ekipte görevli 15 bin 611 personel görev yaptı. İlk ve ortaokullar, lise ile üniversite kampüsleri çevrelerinde 109 bin 30 kişi kontrol edildi. Kontrollerde, uyuşturucu satıcıları, FETÖ üyesi, hırsızlık ve cinsel istismar şüphelilerinin de aralarında bulunduğu 208 kişi yakalandı.





SERVİS ARAÇLARINA CEZA YAĞDI

Ayrıca okul servis araçları ile şoförlerine yönelik de "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"nde belirtilen hususlar çerçevesinde kontrol yapıldı. 8 bin 464 okul servis aracı denetimden geçti. 301 servis aracına cezai işlemler yapıldı.



EN BÜYÜK KATILIM

Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik bugüne kadar en yüksek sayıda personel katılımıyla gerçekleştirildiği belirtilen uygulamada, 10 ruhsatsız silah, 6 kuru sıkı tabanca, 6 gram eroin, 112 gram esrar, 657 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin 266 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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