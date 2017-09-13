Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, üretilen okul kırtasiye ürünlerinin birçoğunda azo renklendiriciler ve azo boyar maddeler ile fitalatlar kullanılmakta olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre; kalem kutular, kalemlikler, makaslar, maket bıçakları, kalemtıraşlar, zımbalar, dosya grupları, pastel ve suluboyalar, renkli silgi ve renkli kalemler, kaplama kağıtları ve diğer kırtasiye ürünlerinin alerjik ve kanserojen etkiye sahip olduğunu belirten Avcı, "Bu riskli maddeler, kıyafet ve kırtasiye malzemelerinde bulunması gereken sınır değerlerin üzerinde olur. Ter ve tükürük yolu ile vücuda taşınırlar. Vücuda taşınan bu maddeler yavaş yavaş vücutta birikir ve vücuttaki yararlı minerallerle yer değiştirir. Bu durum insanlarda bazı kanser çeşitlerinin gelişmesine sebep olur" dedi.

Fitalatın kanserojen maddelerin başında geldiğine işaret eden Avcı, "Sert plastik maddeleri yumuşatmak için kullanılmaktadır. Gümrük Bakanlığı kırtasiye ürünlerinde fitalat kontrolünü numune alarak akredite test kuruluşlarında yaptırmakta ve yüzde 0.1 oranının üzerinde çıktığı takdirde toplatma, ilan ve idari para cezası uygulatmaktadır. Bunun için tüketici uzmanlarının açıkladığı gibi çok renkli ve kalitesiz ürünler kesinlikle tercih edilmemelidir. Fiyat değil kalite önemlidir. Çocukların kullanacağı mataralar, şişeler ve beslenme çantaları plastik olmamalıdır. Kokulu ve çok renkli boyalı ürünlerden kaçınılmalıdır. Özellikle çocukların iç çamaşırları mutlaka yün, renksiz pamuk veya keten olmasına özen gösterilmelidir.

Kırtasiye malzemesi ve gereçleri satın alırken tercih edilecek ürünlerin üzerinde TSE ve CE işaretlerinden en az birinin veya Avrupa Birliği tarafından güvenlik göstergesi olarak kabul edilmiş 'EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3 ve EN 71-9' normlarına uygun olmasına dikkat edilmelidir" diye konuştu.