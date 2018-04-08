İlçede salyangoz alımı yapan Abdullah Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göllerde su ürünleri avlama yasağının başlamasının ardından salyangozun yöre insanı için yeni bir kazanç kapısı olduğunu söyledi.
Nisan yağmurlarının bölgede etkisini göstermesiyle salyangoz alım sezonunun başladığını belirten Kurt, "18 yıldır bu işin ticaretini yapıyoruz. 2018 yılı salyangoz alım dönemi başladı. Bu yıl sezonu biraz erken açtık. Bu işle ilgilenen köylüler, gençler, çocuklar ve kadınlar, salyangoz toplayarak aile bütçesine ek katkı sağlıyor" diye konuştu.
Beyşehir'in yanı sıra yakın ilçeler olan Seydişehir, Hüyük, Derebucak ve Ilgın'da da alım yaptıklarına işaret eden Kurt, vatandaşın ayağına kadar araç göndererek yerinde hizmet vermeye çalıştıklarını aktardı. Kurt, halk arasında "böcü" adı da verilen salyangozların, yağmurun toprağı ıslatmasıyla ortaya çıkmaya başladığını, genellikle otluk bölgeler, temel dipleri ve ağaç altlarından toplandığını anlattı.
"50-60 TON SALYANGOZ TOPLAMAYI HEDEFLİYORUZ"
Geçen yıl 1,5 liradan satın aldıkları salyangozun bu yıl kilogramına 2 lira verdiklerini dile getiren Kurt, şunları kaydetti:
"Salyangoz toplanmasının serbest olduğu nisan ve mayıs aylarında alım yapıyoruz. Türkiye'de salyangoz işleyen üç fabrika var. Bunlar Adana, Çanakkale ve Isparta'da. Biz Isparta'daki firmaya gönderiyoruz. Onlar da bunu işliyor, iç piyasaya ve yurt dışına gönderiyor. Salyangoz, kozmetik ürünlerinde krem ve merhem olarak da değerlendiriliyor. Biz sadece alıp, teslim yapıyoruz. Sezonun başlamasıyla ilk tırlarımızı gönderdik. Bu sene hava umduğumuz gibi yağışlı gitmeye devam ederse yaklaşık 50-60 ton salyangoz toplamayı hedefliyoruz. Salyangoz toplama işi, bu mevsimde vatandaşlarımıza ek gelir imkanı sunması ve okul çağındaki çocuklarımızın harçlıklarını çıkarması açısından yüz güldürüyor. Getirilen salyangozlar 5-6 ton olduğu zaman, fabrikanın gönderdiği tırlara yükleyip gönderiyoruz."
Topladığı salyangozları alıcıya teslim eden Fatma Ayva, bahçesinden topladığı salyangozların aile bütçesine küçük de olsa katkı sağladığını ifade etti. Murat Şendoğan da "Yağış oldu mu topluyoruz. Bugün 40 kilo topladık. Alıcılar sağ olsun, telefon açtığımızda ayağımıza kadar gelip satın alıyorlar" dedi.
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