Okul servisleri için üç bakanlık devrede!

Milli Eğitim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile İçişleri bakanlıkları, okullara hizmet veren servislere ilişkin yönetmeliği, mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda yeniden ele alacak. Bu kapsamda, yönetmelikteki aksayan hususların giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Milli Eğitim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile İçişleri bakanlıklarının ortak çıkaracağı yönetmeliğe, okul servisi hizmetlerine ilişkin tartışmaları sona erdirecek yeni hükümler eklenecek.

Bu kapsamda, okul servislerindeki güvenlik tedbirleri artırılacak.



Okul servislerine ilişkin denetim kıstasları ve yaptırımlar yeniden gözden geçirilecek.

Çalışmaların ardından okulların servis hizmeti almasıyla ilgili tartışmalı durumlar ortadan kaldırılacak.

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