Okul servislerinde bunlar artık zorunlu olacak

Milli Eğitim, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme ile İçişleri Bakanlığının çalıştığı "Okul Servis Araçları Yönetmelik Taslağı"na göre, okul servis araçlarına üç noktalı emniyet kemeri, güvenlik kamerası, sensörlü koltuk ve araç takip sistemi bulunması zorunluluğu getirilecek. Servis firmalarıyla sözleşmeler, mülki idare amirliklerinin onayına bağlanacak.

Okul servis araçları ile ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının bir araya gelmesiyle yeni bir yönetmelik taslağı hazırlandı.

Okul servis araçlarının çalıştırılması okul aile birliğince gerçekleştirilirken yeni taslakta okul yönetiminin ağırlığı artırıldı. Taslağa göre okul servisleri ile yapılacak sözleşmeler, mülki idare amirliklerinin onayına bağlanacak.

Bu kapsamda, okul servislerine ilişkin mülki idare amirlerinin denetimi etkinleştirilecek ve özel izin belgelerinin iptalinde mülki idare amirlerine etkin rol verilecek.

Öte yandan, velilerin özel servis anlaşması yapabilme imkanı mülki idare amirliğinin onayına bağlanacak.

YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞTIRILDI

Yönetmelik maddelerinin ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlar ağırlaştırıldı. Bu kapsamda, yönetmeliğin ihlal edilmesi halinde özel izin belgelerinin iptali söz konusu olacak.

Taslakta, öğrencilerin okul servis araçlarında daha güvenli taşınmalarına yönelik tedbirler de geliştirildi. Buna göre, okul servis araçlarında üç noktalı emniyet kemeri, güvenlik kamerası, sensörlü koltuklar ve araç takip sistemlerinin bulunması gerekecek.

Taşımacılar, şoförler ve rehber personele ek yükümlülüklerin getirildiği yeni düzenlemede aranacak şartlar ve verilecek eğitimler yeniden düzenlenerek nitelikleri yükseltildi.

Taşımacılar ve taşıma personelinin bazı suçlardan dolayı kovuşturma aşamasında olsalar bile taşıma faaliyetlerinde yer alamayacakları öngörüldü.

Engellilerin okul servis araçlarına erişimlerinin kolaylaştırılması için yeni hükümler de yönetmelik taslağında yer aldı.

Yeni taslakta, okul servis aracı kiralamasının temel olarak yıllık olacağı ancak en fazla üç yıllık yapılabileceği düzenlendi.