Okul servislerinde yeni düzenleme

Bir dönem İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği'nin (İSTAB) başkanlığını da yürüten Orduhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul servis yönetmeliğinin taşımacılar arasında haksız rekabete yol açtığını savundu.

Orduhan, mevcut yönetmeliğe göre velilerin, okul aile birliğinin anlaştığı firma dışında başka bir servis şoförü ile anlaşarak taşıma yaptırabildiğini belirterek, "Bu mevzuatı yanlış anlayan bazı firmalar okul bahçesinde masa açarak, kampanya yaparak öğrenci kapmaya çalışmakta. Bu da çatışmaya neden oluyor. Veliler buna izin vermesin. Okulun anlaştığı servislerle çalışırlarsa bunun önüne geçmiş olurlar." diye konuştu.

OKUL SERVİSLERİNE ÖZEL EHLİYET ÖNERİSİ

Okul servislerinin özel bir ehliyet grubuna sahip olması gerektiği önerisinde bulunan Orduhan, şöyle devam etti:

"Her ehliyeti olan bu işi yapabiliyor. Bu koşul değiştirilmeli. Önerimiz, ehliyet grubunda okul servis sürücüsünün ayrı bir harf grubu ile tanımlanması. Okul servisi taşımacılığı yapacakların ehliyette ayrı bir harf grubu ile tanımlanması, bu mesleği hem itibarlı kılacak, hem de velilerin 'bu konu ile ilgili ehil olmuş kişi ile muhatap oluyorum, öğrencimi taşıttırıyorum' algısına neden olacak."

Orduhan, şu an E sınıfı ehliyeti olan sürücülerin okul servisi kullanabildiğini kaydederek, önerdikleri uygulamanın hayata geçmesi durumunda, öğrenci taşıyan servis sürücülerinin belirli aralıklarla psikoloji, pedagoji, davranış, iletişimle ilgili eğitimlerden geçmesi gerektiğini ifade etti.

Okul servis araçlarının mevcut haliyle fark edilemediğini anlatan Orduhan, bu durumun araçlarda bazı değişiklikler yapılarak düzeltilebileceğini söyledi. Orduhan, "Okul servis araçlarının mevcut ışıklandırma sisteminin yeniden yapılması, hemen tanınması lazım. Plakası tek harf grubunda olmalı ki emniyet kuvvetleri denetim yaptığında kolaylığa kavuşsun." değerlendirmesinde bulundu.

REHBERLE İLGİLİ DÜZENLEME

Okul servis yönetmeliğine göre bu araçlardaki rehberlerde, adli sicil kaydı bulunmaması ve lise mezuniyeti şartı dışında özellik aranmadığını belirten Orduhan, "Bizim ihtiyacımız olan şey sadece lise mezuniyeti değil, bu işin ehliyetine sahip olmasıdır. Rehberlik yapacak kişinin konuyla ilgili sertifika programından geçmiş olması buradaki hizmetin doruğa çıkartılması için yeterli bir uygulama." diye konuştu.

OKUL SERVİSİ SEÇİMİNDE VELİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Velilerin okul servisi seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen belgeye dikkat etmesi gerektiğini belirten Orduhan, şunları söyledi:

"Bu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve kontrol edilen toplu taşıma kullanım belgesidir. Bu belgenin görülmesi demek ilgili şoförün tüm testlerden geçmesi, gerekli süreçlerin tümünü tamamlaması demek. Bu belgeyi sormuş olmaları yeterli."

Velilerin çocuklarını emanet ettikleri servis sürücüsü ile iyi iletişim kurmasının önemini de vurgulayan Orduhan, "Servis sektörü hassas ve özel bir iştir. Yüreğinde çocuk sevgisi olan insanların bu işi yapmasını istiyoruz." dedi.

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