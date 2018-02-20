Çocukları bu yıl 1’inci başlayacak ailelerden sık gelen soru “Çocuğu 1’inci sınıfa başlamaya olduğunu nasıl anlarım?" oluyor. Yani çocuklarının okul olgunluğuna erişip erişmediklerini soruyorlar. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların açıldığı eylül ayının sonunda 66 ayını dolduran tüm çocukları 1’inci sınıfa başlatıyor olsa da tümü okul olgunluğuna erişmiş olmuyor. Peki “Okul olgunluğu nedir?”

OKUL OLGUNLUĞU NEDİR?

Okul olgunluğunu uzmanlar şöyle tanımlıyor: Çocuğun bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal anlamda ilköğretimin gerekliliklerini karşılamaya hazır olması.

ÇOCUĞUN OLKUL OLGUNLUĞUNA ERİŞTİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

- Kendi başına 20 dakika etkinlikle uğraşıyor mu?

- Başladığı işi tamamlayabiliyor mu?

- Yabancı bir yetişkinle rahatça kalabiliyor mu?

- Yaşıtlarıyla paylaşma, sırada bekleme gibi olumlu ilişkiler kurabiliyor mu?

- 1’den 10’a kadar rakamları kopya ediyor mu?

- Renkler, sayılar ve seslerle ilgili sorulara doğru yanıt verebiliyor mu?

- Kendini rahat ifade edebiliyor mu?

- Elleri, kolları, yüzü olan insan çizebiliyor mu?

- Kalem, makas, çatal-kaşık tutabiliyor mu?

- Tek başına tuvalete gidebiliyor mu?

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