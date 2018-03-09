İşadamı Halit Özdağ, Trabzon’un Araklı İlçesi’nde 5 yıl önce 11 milyon lira harcayarak 2 blok halinde 40 derslikli okul yaptırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen okulun bir binası 4 yıl önce imam hatip anadolu kız lisesi olarak hizmet vermeye başladı. Okulda 132’si pansiyonlu 374 öğrenci eğitim görürken diğer blok ise imam hatip kız ortaokulu olarak 2 yıl önce geçici olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na verildi. Bu binada da 90 öğrenci eğitim alıyor.
Özdağ geçtiğimiz günlerde okula yaptığı ziyarette her katta bulunan ve yaklaşık 50 kabinden oluşan alafranga tuvaletlerin, klasik tuvalete dönüştürüldüğünü gördü. Tepki gösteren Özdağ, “Hayatım Avrupa’da geçti. Bu okulların tuvaletlerini Japonya’daki bir okuldan aldığım örnek proje üzerine yaptırmıştım. Gördüm ki okul idaresi bunların hepsini kaldırıp atmış” dedi.
Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Özdağ, “Klozet sistemi İslami kurallara uygun değilmiş. Öğrenciler klozet kullanmayı bilmiyormuş. Bilmiyorlarsa öğret senin işin ne. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdim, savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım” diye konuştu.
Tuvaletlerin yaklaşık bir yıl önce değiştirildiğini belirten okul yöneticileri gerekçeyi “Zorunluluktan yapıldı. Birçok öğrenci köylerden geliyor. Klozet kullanmasını bilmiyorlar. Ortaokulda okuyan öğrenciler içine düşüyor. İslami açıdan da kullanılmaları doğru değil” sözleriyle dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisini verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.