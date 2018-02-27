İş-Yaşam

Okulda yetiştiriyorlar, tanesini 75 kuruşa satıyorlar

18.12.2017 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kimi çalıştıkları işten istifa etti, kimi köyüne tekrar göç etti... Hepsi de kendine iş kurmak derdindeydi, bu kadar başarıyı kendileri bile beklemiyordu. Bir kısmı kendi sermayesi bir kısmı ise devletten aldığı hibelerle kendi işlerinin patronu oldu. İşte karşınızda 37 başarı hikayesi...

  • 1 Okulda yetiştiriyorlar, tanesini 75 kuruşa satıyorlar
    1 | 270

    1- İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN YUMURTLUYORLAR

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Okulda yetiştiriyorlar, tanesini 75 kuruşa satıyorlar
    2 | 270

    Balıkesir Valiliğince yürütülen Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi çerçevesinde, Kepsut ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunun bahçesinde öğrencilere uygulamalı olarak doğa ve hayvan sevgisini öğretmek için hayata geçirilen mini hayvanat bahçesindeki tavukların yumurtalarını öğretmenler satın alıyor, geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere harcanıyor.

  • 3 Okulda yetiştiriyorlar, tanesini 75 kuruşa satıyorlar
    3 | 270

    Okul Müdürü Engin Cihan, okul bahçesinde geçen yıl oluşturdukları mini hayvanat bahçesinde 15 tavuk, 20 ördek ve bir köpeğin beslendiğini söyledi. Bu şekilde çocuklara hayvan ve doğa sevgisini küçük yaşta aşılamayı hedeflediklerini ifade eden Cihan, proje kapsamında hesaplamadıkları bir durumla karşılaştıklarını ve bunu da ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanmaya karar verdiklerini söyledi. Cihan, tavuklardan günde 10-15 arası yumurta aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

  • 4 Okulda yetiştiriyorlar, tanesini 75 kuruşa satıyorlar
    4 | 270

    "Tanesi 75 kuruştan öğretmenlerimiz yumurtaları satın almaya başladı. Bu paralar birikti 200-300 lira oldu. Bu parayı da öğretmenlerimizin oluşturduğu komisyonda belirlenen ihtiyacı olan öğrencilerimize harcamaya başladık. Topladığımız yumurta paralarıyla montu olmayan öğrencilerimize mont aldık, ayakkabı aldık. Okul gezisine maddi imkan sebebiyle gidemeyen öğrencilerin ücretlerini karşıladık. Ders kitabını defterini alamayan öğrencilerin ihtiyaçlarını aldık. Sinema bileti aldık ve öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını da bu yumurtalardan gelen paralarla karşıladık."

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Okulda yetiştiriyorlar, tanesini 75 kuruşa satıyorlar
    5 | 270

    Cihan, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapılırken kesinlikle onları rencide edecek şekilde hareket etmediklerini, bu konuda okul yönetimi ile öğretmenlerin çok hassas davrandığını söyledi. Okulda biriken yumurtaları ilk kendisinin satın aldığını ifade eden sınıf öğretmenlerinden Şerife Yasan, daha sonra okul yönetiminin kararıyla yumurtaların satışından sorumlu hale geldiğini aktardı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI