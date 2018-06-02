Okullar ne zaman kapacak? Yeni Eğitim-Öğretim yılı ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrenci bu soruların cevabını aramaya başladı. Karnelerin alınmasına az bir zaman kala yaz tatili ilgi odağı oldu. İşte okullar açılış ve kapanış tarihleri...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2017/2018 eğitim öğretim yılının biteceğine ilişkin ve milyonlarca öğrencinin tatile çıkacağı tarihi yayınladı. Yayınlanan çalışma takvimine göre 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sona erecek ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre,

Öğrencilerin 3 aylık yaz tatili ise 17 Eylül 2018 Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte son bulacak ve ders zili yeniden çalacak.

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