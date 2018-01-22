Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci 15 günlük tatile çıktı ve ikinci kanaat dönemi öncesinde dinlenmeye koyuldu. Tatilin ne zaman sona ereceğini araştıran öğrenciler internet üzerinde "okullar ne zaman açılacak?" ve "15 tatil uzayacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 15 tatil uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek? İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milyonlarca öğrenci, geçtiğimiz Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte yarıyıl tatiline çıktı ve 15 günlük bir dinlenme sürecine girdi. İkinci kanaat dönemi öncesinde 15 günlük tatile çıkan öğrenciler, bir yandan da merakla okulların açılacağı ve ikinci dönemin başlayacağı tarihi araştırıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde bu tarih belirtildi. MEB çalışma takviminde yer alan bilgiye göre 19 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan yarıyıl tatili, resmi olarak 2 Şubat'ta sona erecek. Öğrenciler, 5 Şubat 2018 Pazartesi günü ikinci kanaat dönemine başlayacak.
15 TATİL UZAYACAK MI?
Okulların tatile girmesiyle birlikte öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatiline başladı. Aynı zamanda 15 günlük tatilin başlamasıyla birlikte bir takım iddialar da ortaya atıldı. Sosyal medya platformlarında dolaşan "15 tatilin uzayacağı" iddiası, öğrencilerde ve velilerde soru işaretleri oluşturdu.
Ancak 15 günlük tatilin uzayacağı haberi doğrulanmadı ve sosyal medyada dolaşan bu iddialara ilişkin bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine de bakıldığında 15 tatilin süresine ilişkin herhangi bir değişiklik olmadı. Öğrenciler, yarıyıl tatilini 15 gün olarak yapacak ve bir değişiklik olmayacak.
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