Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvime göre yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 8 Haziran 2018 tarihinde yaz tatiline başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlık içinde olan milyonlarca öğrenci, okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2018-2019 yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2018-2019

MEB'in çalışma takvimine göre 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih belli oldu. Okullar, 17 Eylül Pazartesi günü çalacak ders zili ile başlayacak ve öğrenciler okul sıralarındaki yerlerini alacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Resmi Tatil Tarih Süre Yılbaşı 1 Ocak 2018, Pazartesi 1 gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018, Pazartesi 1 gün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018, Salı 1 gün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran 2018, Perşembe Yarım gün Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018, Cuma 1 gün Ramazan Bayramı 16 Haziran 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı 17 Haziran 2018, Pazar 1 gün Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü 15 Temmuz 2018, Pazar 1 gün Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos 2018, Pazartesi Yarım gün Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018, Salı 1 gün Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018, Çarşamba 1 gün Kurban Bayramı 23 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Kurban Bayramı 24 Ağustos 2018, Cuma 1 gün Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Cumhuriyet Bayramı Öncesi 28 Ekim 2018, Pazar Yarım gün Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2018, Pazartesi 1 gün